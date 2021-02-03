Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео

Камера регистратора зафиксировала момент смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, где погиб один человек.

ДТП произошло около 7 часов утра 2 февраля в районе пересечения с Минской улицей. Таксист, как можно судить по кадрам, на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля, в том числе две машины ДПС, которые спешили на вызов.

Виновник аварии скончался до прибытия медиков. Помощь врачей потребовалась стражу порядка и одному водителю, о характере полученных ими травм ничего не сообщалось.