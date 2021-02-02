COVID-19 может вызвать преждевременные роды и выкидыш

Коронавирус может вызвать преждевременные роды, а также повышает угрозу выкидыша. К такому заключению пришли в Минздраве РФ, озвучив третью версию рекомендаций беременным во время пандемии. В Тульской области также решили оценить уровень безопасности для местных будущих мам, сообщает ГТРК "Тула" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В тульском "Родительном доме №1" отметили, что процент заражённых коронавирусом среди беременных равен проценту заболевших среди всего населения. При этом женщины в положении испытывают на себе все те же симптомы заболевания. Согласно исследованиям российских учёных, коронавирус также может передаваться от женщины плоду.

"В пуповинной крови выделяется РНК коронавируса, в плаценте и в биологических средах новорожденного", – рассказала главный врач ГУЗ "Родильный дом №1 г. Тулы" Елена Макарова.

Именно по этому все новорожденные сразу проверяются на новое заболевание. В тульских учреждениях подчеркивают, что факты заражения у младенцев выявляются редко. Тем не менее врачи призывают отслеживать данный процесс, а всех будущих мам обязали сдавать ПЦР в женской консультации.

При плановой госпитализации и без явных симптомов вируса результаты готовят двое суток. По иному ситуация складывается для тех, кто поступает в стационар экстренно: они сдают тест и до конца исследования находятся в отдельной палате. Также на COVID-19 обязательно проверяют всех женщин, чей срок беременности достиг 39 недель.

"Если у роженицы обнаруживается коронавирусная инфекция, то ее отравляют в специализированный родильный дом в Донском", – заметила старшая акушерка ГУЗ "Родильный дом №1 г.Тулы" Елена Белоусова.

Врачи напомнили, что в самый разгар пандемии в стенах женской консультации Тулы на улице Пушкинской выявляли до четырёх заражённых пациенток в неделю. Сейчас ситуация улучшилась: в последний раз заражённая была зафиксирована 13 января.

Всемирная организация здравоохранения обращала внимание, что по статистике каждый четвертый младенец, рождающийся от матери с COVID-19, поступает в неонаталогическое отделение. Тем не менее показатели мертворождений и неонатальной смертности остаются низкими.

В ВОЗ призывают врачей внимательнее относиться к беременным в период пандемии, так как они подвержены большему стрессу из-за общей атмосферы страха перед заболеванием. Тревога же вредна как для матери, так и для ребёнка.