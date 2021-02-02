Специалисты выясняют причины пожара в аэропорту Иркутска

Специалисты устанавливают причины возгорания в здании международного аэропорта в Иркутске. Информация о пожаре поступила сегодня около 15:30 по местному времени, сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

50 человек успели эвакуироваться самостоятельно. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали пламя. В общей сложности огонь охватил территорию в 4 квадратных метра. Причиной ЧП стало возгорание утеплителя в чердачном помещении. В результате инцидента никто не пострадал.