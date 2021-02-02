"Я замерзал": бездомный осквернил могилы в Екатеринбурге, чтобы согреться

В Екатеринбурге на кладбище было осквернено более двух десятков могил.

Об испорченных могилах в полицию сообщил смотритель кладбища. Сотрудники уголовного розыска выехали на место и вскоре обнаружили подозреваемого.

Задержанный мужчина проживал в самостоятельно вырытой землянке на территории кладбища. По его словам, он знал, что совершает плохой поступок, однако другого выхода, по его мнению, не было.

"Я обморозился, я замерзал, я ломал их, чтобы согреться, сжигал их", — рассказал бездомный, испортивший 24 креста.

В отношении задержанного 1966 года рождения, как сообщает портал "МВД Медиа", возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ, ч.1 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Бездомному грозит арест сроком до 3 месяцев.