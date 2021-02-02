"Амур" одолел "Сибирь" в матче КХЛ

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и новосибирской "Сибирью" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились непростой победы в основное время со счетом 3:1.

В составе "тигров" дубль оформил Валентин Пьянов (24-я и 59-я минуты). Еще одну шайбу за хабаровчан забросил Никита Камалов (36-я). У гостей отличился Олег Ли (46-я).

"Амур" набрал 44 очка и располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Сибирь" с 48 баллами осталась на Востоке девятой.