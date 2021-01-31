"Амур" нанес поражение "Сибири"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Хабаровске, где "Амур" принимал новосибирскую "Сибирь". Хозяева площадки одержали победу с результатом 3:1.

В первом периоде "Амур" вышел вперед после броска Кирилла Рассказова. Во второй 20-минутке Доминик Машин и Владимир Михасенок развили успех и довели преимущество хозяев до 3:0. В середине третьего периода Александр Шаров реализовал численное преимущество и отыграл один гол – 3:1.

У "Сибири" осталось 48 очков, и она занимает девятое место в Восточной конференции. "Амур" после победы набрал 42 очка и идет десятым.