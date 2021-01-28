"Салават Юлаев" вышел в плей-офф КХЛ, обыграв на выезде "Амур"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" на льду "Платинум-Арены" в Хабаровске обыграл местный "Амур" – 3:2

У победителей голами отметились Родион Амиров (5-я минута), Михаил Науменков (26) и Сакари Маннинен (47), а в составе хозяев льда шайбы забросили Гинек Зогорна (21) и Павел Турбин (38).

"Салават" одержал третью победу в последних пяти играх и с 67 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Амур" в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе 40 баллов. Для хабаровчан это поражение стало третьим кряду.

Этой победой уфимцы гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. Ранее это сделали столичный ЦСКА, казанский "Ак Барс" и омский "Авангард".