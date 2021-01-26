Хоккеисты "Салавата Юлаева" обыграли "Амур" в Хабаровске

Уфимский "Салават Юлаев" одержал выездную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". Встреча проходила в Хабаровске на "Платинум-Арене" и завершилась с минимальным счетом 2:1 в пользу гостей.

Хоккеисты "Салавата" открыли счет уже на шестой минуте встречи. Автором первого гола в матче стал Джефф Плэтт. К исходу первой половины встречи Александр Шаров из "Амура" счет сравнял. Но решающее слово в матче сказал Теэму Хартикайнен, на 44-й минуте забивший второй и победный гол "Салавата".

Для "Салавата Юлаева" эта победа стала второй над "Амуром" в нынешнем сезоне.

После победы в Хабаровске "СЮ" набрал 65 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. "Амур" же с 40 баллами – десятый.