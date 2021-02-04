"Салават Юлаев" добился четвертой победы подряд в КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" с минимальным счетом обыграл рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в столице Башкортостана и завершилась со счетом 5:4 в пользу уфимцев.

Хозяева льда вели по ходу матча со счетом 3:0 и 4:2, но в итоге не смогли удержать победный результат и меньше чем за минуту до финальной сирены пропустили шайбу, переведшую игру в овертайме. Лишь в послематчевой серии буллитов игроки "Салавата" смогли обыграть рижан.

Победу уфимскому клубу принесли точные броски Павла Коледова, Родиона Амирова, Петра Хохрякова, Теэму Хартикайнена и Макуса грналунда – автора решающего броска в серии. В составе "Динамо" забивали Янис Шваненбергс, Глеб Зырянов, Микс Индрашис и Денис Паршин.

Для "Салавата" эта победа стала четвертой кряду в чемпионате КХЛ.