Потерявшийся в Северной Осетии сочинский леопард найден живым

В Северной Осетии нашли переднеазиатского леопарда Баксана, выращенного в Центре восстановления популяции этих диких кошек в Сочи. Баксан был выпущен в дикую природу 25 августа 202 года, а 21 октября связь с ним была потеряна, так как ошейник прекратил передавать сигналы.

Появилась версия, что животное могли убить браноньеры. Однако эта информация не подтвердилась. И вот 30 января хищника заметили рядом с дорогой в Кобанском ущелье. Очевидцы успели заснять его на смартфон, передает ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на wwf.ru.

На кадрах был заметен ошейник. Так как было установлено, что в тот момент еще один леопард с ошейником – самка Агура – находилась в другом районе, стало ясно, что это именно Баксан. После того, как мониториноговая группа получила сообщение, специалисты сразу же отправились по указанным координатам и при помощи высокочувствительных приборов установили связь с ошейником животного.

Напомним, зоологи также продолжают отслеживать перемещения самки Агуры, ошейник которой регулярно передает данные о местах ее охоты. В настоящий момент Агура сформировала свою территорию обитания в Осетии.