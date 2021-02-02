Как и 30 лет назад. В Петербурге ищут вандалов, надругавшихся над скульптурой апостола Петра

В Петербурге вандалы надругались над гипсовой скульптурой Церкви Воздвижения креста Господня на Лиговском проспекте. Изваянию апостола Петра отломали руку, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В полиции сообщили, что инцидент произошёл 31 декабря 2020 года. Часть статуи так и не была найдена. Сумму материального ущерба оценили в 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Правоохранители продолжают поиск подозреваемых.

При этом священнослужители отметили, что подобное происшествие не единично. Фигуре апостола Петра уже ломали руку, произошло это около 30 лет назад.