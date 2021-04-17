В Питере в коляску с ребенком упал кусок лепнины

В Московском районе Санкт-Петербурга прокуратура начала проверку по факту падения лепнины с фасада одного из домов в коляску с двухлетним ребенком. Инцидент произошел на Московском проспекте северной столицы.

Прокуратура изучит обстоятельства произошедшего и оценит исполнение требований законодательства должностными лицами управляющей компании по содержанию общедомового имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщается на сайте Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Состояние ребенка уточняется.