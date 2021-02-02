Австралиец вырвался из пасти схватившего его за голову крокодила

Два случая нападения крокодилов на людей зафиксированы за последние четыре дня на северо-востоке Австралии. Оба пострадавших сумели отбиться от рептилий и сейчас находятся в больницах, сообщает ABC.

Оба инцидента произошли в штате Квинсленд: в результате сильного наводнения рептилии смогли добраться до районов, где прежде их не встречали. Первый и, пожалуй, изумительный случай имел место рядом с озером Лейк-Плэйсид 28 января. Мужчина 44 лет от роду переходил вброд разлившуюся реку Бэррон, когда его атаковал гребнистый крокодил.

Хищник схватил свою жертву за голову, но мужчине удалось разжать челюсти и вырваться из смертоносных "объятий". До больницы он добрался сам, врачи диагностировали у него рваные раны головы, руки и плеча, при этом кости черепа остались целы. Крокодила, длина которого составляет 2,5 метра, уже поймали и поместили в специальный центр.

Днем в воскресенье, 31 января, жертвой другой рептилии едва не стал местный житель Исаак Адиди, который отдыхал на мысе Йорк. Его госпитализировали с переломом руки и рваными ранами на спине, но жизни мужчины ничего не угрожает.

Изучив раны, специалисты пришли к выводу, что на сей раз нападение совершил крокодил длиной не менее трех метров. Сейчас его поиском заняты рейнджеры.