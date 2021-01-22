Акула утащила мужчину у побережья самого южного города Австралии

Полиция и спасатели Порт-Макдоннелла, самого южного города Австралии, почти сутки не могут найти 32-летнего мужчину, который пропал во время снорклинга. Обнаруженное снаряжение говорит о том, что он пал жертвой акулы, сообщает ABC News.

Житель штата Виктория приехал в Южную Австралию понырять с маской, однако вчера около пяти часов вечера по местному времени он не вернулся на берег. Спустя пару часов спасатели нашли ласты и гидрокостюм со следами зубов акулы, а вот тело обнаружить так и не удалось.

Представители полиции со ссылкой на очевидцев сообщили, что вчера недалеко от рифа, где нырял пропавший без вести, были замечены две акулы, причем одна из них большая. На данный момент все пляжи в окрестностях Порт-Макдоннелла закрыты для посещения.

Местные жители были несказанно удивлены появлению хищников, поскольку их здесь долгое время не наблюдали.

В минувшем году у берегов Австралии в результате нападения акул погибли по меньшей мере восемь человек.