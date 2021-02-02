Влетела в столб и перевернулась. Пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим

В Тамбове водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП. Авария произошла на улице Ипподромной, сообщает ГТРК "Тамбов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Согласно поступившей от автоинспекторов информации, ночью 1 февраля выпивший водитель "ВАЗ-21101" не справился с управлением и влетел в фонарный столб. От удара машина перевернулась.

В результате ДТП пострадала пассажирка – девушка 1991 года рождения. Пострадавшая была доставлена в Тамбовскую областную клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Всего же за минувшие сутки в Тамбовской области зарегистрировали 5 ДТП.