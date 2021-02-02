В Пятигорске 65-летнего водителя заподозрили в опьянении из-за медленной езды

В Пятигорске госавтоинспекторами был задержан пожилой водитель, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"В Пятигорске в поле зрения автоинспекторов попал водитель иномарки, который передвигался по пустой улице с крайне медленной скоростью. За рулем оказался 65-летний местный житель, который имел очевидные признаки опьянения. Мужчина отпираться не стал, признался, что употреблял перед поездкой спиртные напитки, однако пьяным себя не считал", – рассказали в краевом управлении ГИБДД.

В наркодиспансере, куда пожилой мужчина добровольно согласился поехать, выяснилось, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В парах выдыхаемого им воздуха прибор зафиксировал наличие более 1,1 миллиграмма на литр паров этанола.

Против водителя составлен административный протокол. Теперь ему грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.