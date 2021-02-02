Константин Щекин: "Огонек-Огниво" – это зов души

Первые экранизации сказок Андерсена появились в начале ХХ века и с тех пор неизменно волнуют сердца и умы мирового кинематографа. 4 февраля в российский прокат выходит анимационный фильм "Огонек-Огниво" режиссера Константина Щекина, созданный на основе сказки "Огниво". Фильм объездил немало фестивалей и был неоднократно отмечен жюри. Как профессиональными, так и детскими.

Что неудивительно: "Огонек-Огниво" – красивая, романтичная и, одновременно, приключенческая музыкальная история. По сюжету жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий его владельца сказочно богатым, но взамен накладывающий страшное заклятие. Огниво когда-то принадлежало королеве, готовой на любое коварство, лишь бы вернуть источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. И спасти его может только подруга детства по имени Огонек.

О том, что настоящие мечты обязательно сбываются, как снять увлекательную историю для взрослых и детей, куда можно устроиться на работу без знакомства рассказал режиссер Константин Щекин.

- Прочитав вашу очень скромную интернет-биографию я, тем не менее, выяснила, что анимационные фильмы вы снимаете около двадцати лет, хотя диплом ВГИКа по режиссуре анимации получили только в 2009-м. И даже если приплюсовать годы обучения, получается, что работать в этой нише вы начали раньше, чем пошли учиться.

- Анимацией я действительно занялся давно, только у меня не было художественного образования. У меня два образования. Первое – техническое – Московский энергетический институт. Сразу после его окончания я занялся тем, что называю картинкой – нашел свое призвание. Когда меня спрашивали: "Чем ты занимаешься?", я отвечал: "Делаю картинки". Это была статичная картинка, реклама, рисунки, фотографии, видеосъемка, оформление телевизионных каналов, научно-популярные и обучающие фильмы. Всем этим я занимался около 10 лет, не будучи образован в художественном плане, хотя уже тогда я пытался создать драматургически законченные произведения. Но мне всегда не хватало режиссерского образования.

- Всего ничего прошло со дня окончания ВГИКа, как Георгий Николаевич Данелия и Татьяна Никитична Ильина приглашают вас поработать в полный метр, в "Ку! Кин-дза-дза", где вы — и режиссер эпизодов, и режиссер анимации, и супервайзер. Во-первых, кто такой супервайзер в анимации? А, во-вторых, как случилось, что вы оказались в "Кин-дза-дза"?

- Когда я накапливал свой анимационный багаж без образования, я его накопил до такой степени, что понял: пора делать следующий шаг. И следующим шагом стало знакомство с Георгием Николаевичем. Я просто увидел объявление в газете, что Георгий Данелия делает анимационный фильм "Кин-дза-дза"...

- Правда?! Такое было?

- Да. Я увидел заметку в газете. Вообще я постоянно хотел делать мультфильмы. Я и делал: рекламный ролик, это мини-мультфильм со своим сюжетом. Но я хотел чего-то большего, хотел снимать мультфильмы. Маленькие, средние, большие – любые. И я обращался в компании, которые этим занимались, но как-то не складывалось. То у меня не получалось сойтись с людьми. То на меня странно смотрели. В общем, что-то не получалось. А здесь я понял – мое. Так у меня второй раз в жизни было. Первый раз произошел после окончания МЭИ, когда я захотел заняться компьютерной графикой. Прямо помню этот день и место на кафедре, где я стою и понимаю – хочу заниматься компьютерной графикой.

Второй раз произошел, когда я 9 лет прозанимался этой графикой и увидел объявление в газете – Георгий Николаевич делает анимационного "Кин-дза-дза". И я опять понимаю: "Ребята, мне туда!" (ребята – это я к себе обращаюсь). Потому что я очень любил Георгия Николаевича и его фильмы. Он – часть моего сердца, души моей, хотя мы с ним до того не были никогда знакомы. Я пришел со своим багажом. На меня посмотрели и взяли в команду. Взяли человека с улицы. Я тогда в мире анимации был вообще никому неизвестен. А супервайзер – я был 3D-супервайзером. Это главный в 3D-отделе. Такой начальник отдела.

- Насколько я понимаю, работа над мультфильмом и над художественным фильмом различается как минимум тем, что вы не сидели в соседнем с Данелией кресле и не слушали, как он кричит — камера, мотор! Тем не менее, что самое главное вы получили (или научились) от него и в человеческом и в профессиональном плане?

- Теплу. Теплу! С ним было очень тяжело работать. Он мастер. Великий мастер, а с великим мастером тяжело работать: он ищет что-то, и этот постоянный поиск группу сводил с ума. Подготовительный период у нас был вместо полугода где-то года полтора или два. Мы сидели, перебирая варианты персонажей, окружения и так далее. Но я научился у него человеческому теплу. Наверно. Мне хочется надеяться, что основной базис любви в меня вложили родители, но и он мне дал очень много тепла и любви.

А с точки зрения профессионализма я у него научился думать, перебирать варианты. И внутренней драматургии человеческих взаимоотношений, человеческой любви. А то, что мы чувствуем, мы передаем на экран. Я искупался в замечательной остроте его ума и чувстве юмора. Чувство юмора вроде и не передается, но мое сердце было затронуто.

А отвечая на ваш предыдущий вопрос, о моей биографии... Мы полтора года сидим – готовимся. И Таня Ильина увидела, что мне не хватает режиссуры. В это время мастера анимации Аида Павловна Зябликова и Владимир Николаевич Зуйков набирали курс во ВГИКе. Она говорит: "Иди, учись. Получай второе образование". Я пошел, и в это время "Кин-дза-дза" остановилась по финансовым соображениям. Я два года проучился во ВГИКе, получил режиссерское высшее и вернулся в команду, будучи режиссером анимации. И Данелия взял меня режиссером эпизодов.

- Я, кстати, заметила, что Татьяна Ильина присутствует во многих ваших фильмах. Она ваш ангел хранитель?

- Ангел хранитель, мастер. Этот человек дал мне путевку в профессию. Она во многих мультфильмах, в моих короткометражках была художником постановщиком.

- В частности, анимации полного метра "Огонек-Огниво". Только подготовительный период к фильму длился около года. А сколько времени заняла вся работа?

- Три года. Год подготовительной работы, и два года – производство.

- Первое, что обращает внимание – от одноименной сказки Андерсена (для тех, кто читал ее) осталось само огниво...

- ...и собаки.

- И собаки, которых оно "высекает". Хотя при таком раскладе и их можно было переделать без ущерба для сюжета. Словом, что называется, рожки да ножки.

- Совершенно верно.

- Что за необходимость настолько перекроить сказку?

- Это был эволюционный процесс. Когда мы решали, какой фильм хотим делать, наш замечательный генеральный продюсер Юрий Рязанов сказал: "Хочу "Огниво" – это одна из его любимых сказок. Мы сели с Татьяной Ильиной и начали писать сценарий. Сразу понимаем, что солдат, который курит трубку, он у нас не должен быть. Мы не курим, и всем не советуем.

Начали "разминать" солдата: он тоже стал нам неинтересен. Солдат идет с войны. С какой войны? Что можно рассказать друзьям и родным про солдата, который идет с войны? Появилось несколько вариантов героев. И, эволюционируя, он стал гончаром. Он мог стать кузнецом, мог сапожником, но мы решили, что гончар – это правильно. Потому что гончар ассоциируется с глиной. А глина мягкая как душа гончара. Глина должна обжечься, чтобы закалиться, чтобы получился продукт – горшок. И обжечь его должна Огонек.

- Хорошая аллегория. А вы, случаем, не вспоминали фильм с Олегом Далем? Не было искушения сделать ремейк того "Огнива"?

- Конечно вспоминали. Нам очень нравится фильм с Далем, я вырос на нем. Но нам хотелось сделать свою, более динамичную историю. У нас сразу родился финал: "Ты мое огниво"... Вообще, когда я делаю сценарий, мне важно начало и важен конец.

- А середина?

- А середина... Меня все время мой мастер Аида Петровна Зябликова ругала: "Щекин, что у тебя посередине?" А я ей отвечал: "Посередине будут какие-то перипетийки". Ну, согласитесь, начало же важно и конец, а в середине всегда бывают какие-то перипетии. Я я же знаю, о чем хочу сказать. Что гончар нашел свою любовь, нашел свое вдохновение, свой смысл жизни. "Ты мое огниво".

- Хореографа Ирину Кашубу вы попросили разработать танцевальные номера с живыми, "настоящими" танцорами, чтобы художники их потом срисовали, перенесли на экран. Мало того, просили ее соединить элементы румынских, болгарских и ирландских народных танцев. Откуда такое желание? И почему именно эта комбинация? Тем более, что большинство зрителей никогда не узнает, что вам это было важно и нужно.

- Танцы – это следствие геолокации нашей сказки. Когда мы писали сценарий, мы понимали, что Ганс Христиан Андресен и "Огниво" – это Западная Европа. Мы – Урал. Эти два вектора дали равнодействующую, и мы поняли, что должны остановиться где-то посередине. То есть в Восточной Европе. Поэтому наш сказочный город возник в Восточной Европе. Это может быть и Львов, и старая Прага или Гданьск. А танцы начались с Румынии. Мне очень нравятся румынские, сербские зажигательные песни и нравятся ирландские танцы своим темпоритмом, это зов души. Вот я и сказал нашему хореографу Ире Кашубе: "Попробуй сделать что-нибудь среднее". Она сделала. Танцы ведь должны быть веселыми, да?

- Конечно. Особенно детские.

- Особенно детские. Детям все равно, где их корни.

- А у вас, кстати, есть любимый персонаж? У меня есть.

- У меня? Упс наверно.

- О! У меня тоже Упс в озвучке Сергея Бурунова. Он такой милашка!

- Это милая безответная любовь. У Огонька она яркая, порой даже разрушающая, а у него она более мягкая, тихая.

- Музыку для "Стула" писал Алексей Айги. Для "Если б я капитаном был" – Сергей Семин, дальше — Иван Старостин. В "Огонек-Огниво" вы пригласили Артура Байдо. Это означает, что вам интересно работать с разными композиторами или пока не нашли своего?

- Сейчас нашел. Понимаете, каждый человек может сделать что-то свое. Алексей Айги пишет прекрасную музыку. Но для фильмов, которые для него характерны. У Семина Сергея тоже есть лирические композиции для короткого метра. А Артур соответствует этому материалу, и он сделал прекрасную вещь мирового уровня. Причем, будучи композитором мюзикла, он привнес в наш фильм песни. Первоначально нами не планировалось столько песен.

- И вы не планировали фильм в жанре мюзикл?

- Не хотел, вот именно. А из-за того, что начал работать Артур Байдо, получилось много песен и получилась хорошая музыка а-ля мюзикл.

- Кстати, в связи с тем, что получилась хорошая музыка и вроде такой мюзикл, вы не боитесь, что вас будут сравнивать с диснеевскими мультфильмами?

- Нет. С другой стороны это хорошее сравнение.

- Хорошее, конечно. С другой стороны, разве это не потеря самоидентичности?

- Сейчас уже не боюсь. Знакомые посмотрели наш мультфильм в Америке и сказали: "Какой русский мультфильм у вас! Какой хороший!" Понимаете, мы не можем делать нерусский мультфильм. Наша команда вложила туда наш русский менталитет, и даже если события происходят в среднеевропейском городе – все равно. Да пускай сравнивают. Мы не потеряли самоидентичности.

- У вашего фильма — счастливая фестивальная жизнь. Даже в ковидном 20-м году вы стали участником огромного числа фестивалей. И получили несколько премий за лучший анимационный фильм. Но показывали ли фильм основным потенциальным зрителям – детям?

- Дело в том, что на фестивалях в России – в "Артеке", и в "Золотых ключах", и в "Орленке" – было детское жюри. Поэтому нас выбирали дети. Причем дети от 12 до15 лет. Мне постоянно говорили, что наш фильм не для подростковой аудитории, но я-то его делал как раз для подростковой аудитории, и мне приятно, когда меня выбирают подростки. Значит, меня услышали. И в Индии мы получили два главных приза, там тоже было детское жюри.

- Значит, реакция есть.

- Есть отклик. Дети выбирают. Знаете, мне нравится говорить с детьми взрослым языком, я никогда с ними не сюсюкаюсь, а говорю как со сверстниками. Может быть поэтому они выбирают нас. Я надеюсь!