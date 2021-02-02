Бывшего замминистра образования Архангельской области обвинили в развращении несовершеннолетних

Бывший замминистр образования Архангельской области Юрий Гнедышев обвиняется в развратных действиях по отношению к малолетней и двум несовершеннолетним лицам, кроме того он обвиняется в распространении порнографических материалов. Об этом сообщает ГТРК "Поморье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Следствие установило, что обвиняемый в 2019 году знакомился в Интернете с маленькими девочками в возрасте от 12 до 14 лет и вел беседы сексуального характера. Одной из несовершеннолетних Юрий Гнедышев отправил с личной страницы порнографический материал.

Экс-чиновника задержали в октябре 2020 года, он подал в отставку с поста заместителя министра образования региона. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности было возбуждено уголовное дело по статьям "Развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц" и "Незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети "Интернет". Юрия Гнедышева посадили под домашний арест.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Напомним, сначала обвиняемый сознался, однако позже отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению.