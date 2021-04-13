В Бурятии задержали евангелиста-педофила

В Хоринском районе Бурятии задержан помощник пастора евангельской церкви. Его подозревают в совращении несовершеннолетних. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Следователи допросили свидетелей и потерпевших, а также осмотрели место происшествия. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина был задержан по подозрению в мошенничестве с микрозаймами.

В ходе расследования оперативники, изучая информацию в СМС-сообщениях о поступлении денежных средств, наткнулись на подозрительные фотографии. Из них следует, что пожилой мужчина совратил девочку, передает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Он вступил в общину евангелистов, там занялся работой с несовершеннолетними. Попутно приглашал детей к себе домой.

"При просмотре галереи изображений в мобильном устройстве пенсионера полицейские обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием несовершеннолетней. В марте 2021 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки", – сообщил Роман Казарбин, заместитель начальника пресс-службы МВД по Бурятии.

В настоящее время следователи устанавливают возможную причастность других детей, которые могли пострадать от действий дьякона-евангелиста.