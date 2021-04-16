Задержан брянский депутат по подозрению в интимной связи с подростком

В отношении депутата Дятьковского райсовета Брянской области возбуждено уголовное дело по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает ГТРК "Брянск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Следствие установило, что преступление произошло в феврале-марте 2021 года. Школьницу, у которой были проблемы с финансами, познакомила с депутатом 19-летняя жительница Дятьково за вознаграждение. Под контролем молодой девушки подросток занималась проституцией.

Решается вопрос об аресте депутата и его сообщницы. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, а 19-летней жительнице города Дятьково – до 8 лет.