Депутат, подозреваемый в педофилии, отправлен в СИЗО

Суд постановил заключить под стражу депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов, об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Брянской области.

Напомним, что народный избранник подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей о совершении полового сношения с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

Также в СИЗО оказалась 19-летняя жительница Брянской области, которая, по версии следствия, вовлекла потерпевшую в занятие проституцией.

Правоохранители полагают, что девушка, воспользовавшись сложным материальным положением своей младшей "подопечной", способствовала тому, что в феврале-марте текущего года ребенок торговал собой.

В указанный период депутат и совершил в собственном доме половой акт с несовершеннолетней.