Сотрудник ФБР был убит во время обысков по делу о детской порнографии во Флориде

В городе Санрайз, расположенном в штате Флорида, произошла перестрелка между сотрудниками ФБР и подозреваемым в распространении детской порнографии, который заперся в своем доме и оказал вооруженное сопротивление при попытке обыска его жилища.

По предварительным данным, убит один сотрудник Федерального бюро расследований и, по меньшей мере, пятеро ранены. На место происшествия, по информации издания Local10.com, помимо десятков полицейских, прибыл коронер и несколько карет скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов пока не сообщают подробности о произошедшей перестрелке.