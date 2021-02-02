Либеральный фашизм: Улицкая и Быков поделили россиян на сорта

Кое-что новое о так называемых лидерах мнений, чьи высказывания по событиям последних дней – да и вообще по ситуации в стране – стабильно пользуются спросом в определённых кругах. И этими же кругами активно цитируются.

Вот как раз свежий образец – нашумевшая реплика известного писателя и поэта Дмитрия Быкова. По следам несанкционированных акций он пишет о "разных породах людей". Сравнивает россиян, которые не хотят участвовать в противоправных сборищах, с комнатными собаками. А завершает череду животных метафор скорбным умозаключением.

Мол, "человек делает выбор не в силу воспитания или опыта", а в силу – внимание! – "своей антропологии", что, конечно, явно рифмуется с прежними, не менее резонансными фразами того же Быкова, например, о "на девяносто процентов рабской языческой России". Но звучит даже покруче.

Поскольку теперь-то от тезисов про "рукопожатность" или "хорошие" и "плохие лица" – представители либеральной интеллигенции переходят чуть ли не к призывам измерять черепа. Как некогда было в одной европейской стране. И литератор Быков в этом далеко не одинок.

Интереснейшее интервью известной писательницы Людмилы Улицкой немецкому изданию. Говорит, наблюдает редкое единодушие гражданского общества. И в целом изящно ретранслирует идеи, которые так легко становятся в общую картину мира, где в России кровавый режим и где якобы идет расправа над гражданами. Если не сказать – подданными.

"Уже 6-7 лет она пользуется возможностями для получения определенных политических премий, помнится, и австрийскую премию получила в 2014 году. Потом давала интервью "Шпигелю" немецкому, открыто говорила, что ей стыдно за российский народ, что я приношу извинения, что русский народ весь такой раз такой – Крым, Украина и все такие вещи, то есть таким образом выражая мнения российского народа, хотя российский народ об этом не просил", – вспоминает Александр Михайлов, политолог, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Еще из интересных тезисов – власть становится все жестокой. И следуя за мыслью Улицкой – это должно стать сплачивающим элементом, дабы не попасть, "в лапы садистов и мародеров".

"Ее аудитория это запад, и в первую очередь, не именно граждане западных стран, а руководящая элита или принимающая решения. Цель – через нее прокачать повестку, создать впечатление, что разные слои общества, в том числе и писатели, и культурная элита страны также выступает против законных действий российской власти. И поддерживает человека, который постоянно нарушает закон", – уверен Иван Аркатов, политолог.

Да, риторика не нова. Но появление Людмилы Улицкой в публичной плоскости именно сейчас – как никогда кстати. Для определенной аудитории. Вот еще одна цитата: "Дракон еще не стер свои зубы. Он отлично глотает, жует и переваривает". Тут Улицкая проводит параллель с белорусскими протестами.

"Есть функция демонизировать власти и противопоставить мирных людей, которые никого не боятся, мирных протестующих, которые не нападают на полицейских. Видимо, только полиция действует, как в Белоруссии – это основной тренд и либеральных СМИ, и так называемых представителей гражданского общества, к которому Улицкая себя причисляет. Она пытается романтизировать протест, демонизировать власть и романтизировать протестующих, которые с ершиками смешно гуляют", – считает Григорий Назаренко, политолог.

И тему Белоруссии и неких параллелей, правда, можно и нужно поднимать. Только удачнее можно вспомнить Светлану Алексиевич. Лауреат Нобелевской премии, тоже писательница, и тоже оказалась на волне белорусских протестов. И сколько бы ни радела за личные стратегии развития политической обстановки, решила из страны сбежать. Эксперты увидели определенное сходство идей, мыслей и задач между Алексиевич и Улицкой.

"Типологически это похожие личности и действительно это один типаж. Политтехнологически – протесты, как правило, раскручиваются так называемыми ломами, лидерами общественного мнения. У нас Алексиевич пытались использовать в качестве некой совести нации, морального авторитета, но, увы, она не пользуется уважением в широких народных массах", – поясняет Алексей Дзермант, политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия".

Людмила Улицкая, конечно, делит граждан России на тех и этих. Мол, кто не симпатизирует либеральной общественности – те подхалимы. А вот поистине честные люди готовы высказывать свое "истинное мнение". Если это не критика инокомыслящих, то что же?