Космический корабль Илона Маска снова потерпел крушение

Очередные испытания прототипа многоразового космического корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика завершились неудачей. Аппарат, как и в предыдущий раз, взорвался при посадке, сообщает ТАСС.

Компания Илона Маска SpaceX разрабатывает частный космический корабль Starship для полетов на Марс с 2012 года. Однако пока модели покоряют небо только над частным космодромом миллиардера в Техасе.

Последний прототип корабля, который носил рабочее название SN9, потерпел крушение во вторник, 2 февраля. Аппарат пробыл в воздухе 6 минут 26 секунд и взорвался, при приземлении. Причиной крушения, по предварительным данным, стали неправильно работающие двигатели.

До SN9 было еще около десяти экспериментальных моделей Starship. Если учитывать, что один из первых прототипов, запущенный в апреле 2019 года, поднялся всего на метр от земли, прогресс в разработках определенно есть. Высота подъема последних моделей исчисляется в километрах. Правда, прототипы Starship пока не могут совершить мягкую посадку, что должно стать одной из важных опций многоразового межпланетного транспорта.

Напомним, предыдущая попытка запустить экспериментальную модель Starship под названием SN8 состоялась 9 декабря 2020 года. Она тоже завершилась взрывом при посадке. Маск тогда заявил, что он остался очень доволен испытаниями.