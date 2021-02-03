Полицейские пять часов не могли найти тело москвички в заваленной мусором квартире

Страдавшую психическим расстройством пенсионерку насмерть завалило мусором в собственной квартире. Женщина несколько лет копила отходы, в итоге однушка на Живописной улице всем своим видом напоминала свалку.

У полицейских, как отмечает "МК", ушло более пяти часов на то, чтобы отыскать тело среди груды мусора. Сама 79-летняя хозяйка передвигалась по своего рода норам, стенки одной из которых, очевидно, и не выдержали тяжести накопленного "добра".

Соседи давно жаловались на тянувшую все в свой дом женщину, но к 1 февраля исходивший из квартиры запах стал просто невыносим. Сразу найти хозяйку не получилось, пришлось выгребать мусор в контейнер. По завалами нажитого ее и обнаружили.

Все указывает на то, что страдающая диспозофобией женщина скончалась за несколько дней до наступления февраля.