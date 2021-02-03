"Газпром" хочет минимизировать бизнес в Дагестане

По данным газеты "Коммерсант", компания хочет полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как данный бизнес приносит монополии только убытки​​​.

Сокращение присутствия "Газпром" хочет из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф, неплатежей (например, просрочка на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд руб) и постоянных нарушений, связанных с потреблением газа (врезки, искажение показаний).

В связи с этим глава "Газпрома" обратился к премьер-министру с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения. При этом газораспределительные сети могут перейти в безвозмездное пользование созданному федеральному казенному предприятию.

Сейчас этот вопрос находится на проработке в соответствующих министерствах.