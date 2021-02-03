В больницах Ямала устанавливают новые аппараты КТ

В больницах Ямала обновляют медицинское оборудование.

В этом году начали работу новые компьютерные томографы в лечебных учреждениях городов Тарко-Сале и Муравленко. Они оснащены детекторами, которые снижают лучевую нагрузку на пациента и сокращают время проведения исследования до 10 минут. Их будут использовать и для диагностики больных с лёгкой формой коронавируса.

Новые томографы уже работают в больницах Надыма, в Новом Уренгое, Салехарде и Губкинском.



"Скорость достаточно высокая, качество, разрешение. По 0,5 миллиметра идёт срез. И, естественно, картинка красивая. Благодаря этому мы можем проводить мелкоочаговые исследования", – говорит заведующий рентгенологическим отделением Надымской больницы Наталья Чурсина.