В суд поступило уголовное дело участников одной из банд Басаева и Хаттаба

Дело участников вооруженного мятежа из банды Шамиля Басаева на территории Дагестана в 1999 году направлено Генпрокуратурой РФ в Южный окружной военный суд.

Как сообщается в среду на сайте надзорного ведомства, в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Они обвиняются по трем статьям, в том числе "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", передает ТАСС.

По версии следствия, в августе 1999 года обвиняемые составе бандформирования под руководством Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на российских военнослужащих, в результате которого 33 человека погибли, 34 получили ранения различной степени тяжести.