На трассе Уфа-Оренбург грузовик въехал в похоронный автобус

Ритуальный фургон попал в серьезное ДТП на трассе в Башкирии. Пострадал водитель. В настоящее время инспекторы ДПС разбираются в причинах аварии.

Происшествие случилось в Кармаскалинском районе накануне. На трассе Уфа – Оренбург столкнулись автобус похоронной службы Fiat Ducato и ехавший в попутном направлении снегоуборщик "КамАЗ". Водитель большегруза нарушил ПДД и совершил поворот из левого ряда.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил водитель микроавтобуса. Два пассажира в салоне не пострадали, сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Отметим, что за сутки на дорогах Башкирии отмечено семь ДТП, выявлено более 2 тысяч нарушений ПДД, 24 водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения.