Выживших в смертельном ДТП вытащили из покореженного микроавтобуса

В Белорецком районе Башкирии в аварию попал частный микроавтобус с пассажирами. Один человек погиб.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", ДТП произошло вечером 11 апреля на 209-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк. Микроавтобус Toyota Hiace, в котором находились водитель и шесть пассажиров, съехал в кювет и опрокинулся. Доставать людей из покореженной машины пришлось спасателям.

Все находившиеся в автобусе получили различные травмы. Одна из пассажирок скончалась в машине скорой помощи, остальные госпитализированы.