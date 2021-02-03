Во Владивостоке молодожены исполнили романтический танец на сноубордах

Во Владивостоке засняли необычный свадебный танец молодоженов, молодые люди устроили романтический танец на сноубордах. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Под песню "Сегодня мы с тобой подружимся" супружеская пара летит со склона в Грибановке, невеста в белом платье, жених в костюме.

"Максимальный репост! Нужно найти эту пару!!! Просто стечение обстоятельств: увидел, познакомился, пошёл снимать. Крутая парочка. Раскрутим видос, найдём влюблённых. Пусть увидят себя", – написал автор видео в паблике Instagram.

Клип очень впечатлил пользователей.