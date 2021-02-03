Причиной ДТП с автобусом в Красноярске могла стать усталость водителя

Сотрудники полиции озвучили предварительные данные проверки по факту ДТП с пассажирским автобусом в Красноярске. По мнению специалистов, мужчина переработал и, вероятнее всего, начал засыпать за рулем. Как уточнили в ГИБДД, мужчина работал сверхурочно, передает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, накануне водитель рейсового во время рейса почувствовал себя плохо, в результате транспортное средство развернуло и понесло по направлению к торговому центру. В это время пассажиры начали на полном ходу выпрыгивать из салона. По словам свидетелей, от трагедии спасло дерево.