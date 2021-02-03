Ревнивый москвич едва не зарезал бывшую супругу у школы

Москвич посреди улицы напал с ножом на бывшую жену, 35-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в столичном управлении СКР.

Около 16 часов дня 2 февраля между экс-супругами произошел конфликт – они выясняли отношения недалеко от школы №1381 в Янтарном проезде. Что послужило причиной спора, остается неизвестным, по предварительным данным, 36-летний злоумышленник после развода продолжал ревновать Наталью к другим мужчинам. Разговор ни к чему не привел, и тогда визитер ударил бывшую спутницу жизни по голове, а затем набросился на нее с ножом.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, она получило множество колото-резаных ранений, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Предполагаемого злоумышленника задержали, ему инкриминируют покушение на убийство. Меру пресечения подозреваемому изберут в ближайшее время.