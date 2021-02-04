Инструктора избили на пороге фитнес-клуба на западе Москвы

На западе Москвы несколько мужчин избили тренера фитнес-клуба. Пострадавший опознал в одном из нападавших супруга своей клиентки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Нападение было совершено около 23 часов 2 февраля на выходе из спортклуба Spirit Fitness. Мужчины был не один, а с приятелями: они распылили в лицо Роману К. газовый баллончик, а затем повалили на землю и начали избивать.

Пострадавшего госпитализировали с переломом челюсти и ожогом роговицы глаза, подозреваемого вызвали на допрос. Вероятным мотивом нападения считается ревность, поскольку Роман К. проводил индивидуальные тренировки с женой предполагаемого злоумышленника.