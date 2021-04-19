Таксист с перцовым баллончиком напал на родителей с ребенком в центре Москвы

Два инцидента с таксистами произошли в минувшие выходные в центре Москвы, причем в обоих случаях пострадавшими оказались их клиенты.

В воскресенье вечером на Новом Арбате водитель брызнул в лицо пассажиру из газового баллончика, при этом струя попала и в глаза ребенку. Когда супруга пострадавшего вступилась за него, таксист ударил ее, после чего уехал.

Скрылся с места и участник другого конфликта, произошедшего на Житной улице. Там пассажир повздорил с водителем "Яндекс.Такси", однако словесной перепалкой дело не ограничилось. Извозчик ударил клиента по лицу, отобрал у него зарядное устройство, после чего выставил из салона.

А обоих случаях проводится доследственная проверка, сообщает ТАСС. Были ли задержаны водители, не уточняется.