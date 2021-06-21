Безбилетник залил газом двух контролеров в московском метро

Молодой человек распылил газовый баллончик в лицо двум сотрудникам службы безопасности столичной подземки после попытки бесплатно пройти через турникеты. С места злоумышленник скрылся, задержали его во дворе дома на севере Москвы, сообщили в городском управлении МВД.

Инцидент произошел на минувшей неделе на станции "Партизанская". На записи с камеры наблюдения видно, как 21-летний москвич пристроился за другим пассажиром, но был остановлен дежурившим на входе контролером. Оттолкнув его, молодой человек устремился к выходу. Двум сотрудникам службы безопасности, попытавшимся его задержать, он распылил газ в лицо, после чего убежал. Пострадавших госпитализировали с химическим ожогом глаз.

Запись с камеры помогла идентифицировать подозреваемого в нанесении побоев, его доставили в отделение, а после допроса отпустили домой, взяв обязательство явиться по первому требованию. Объяснить свое вызывающее поведение он не смог.