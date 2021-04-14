Пьяный пассажир попытался вытолкать поезд со станции московского метро

Пьяный пассажир столичной подземки спрыгнул на пути и попытался вытолкать со станции "Преображенская площадь" прибывший состав. Переоценившего свои силы мужчину, которому пришлось объясняться в полиции, сняли на видео.

Инцидент произошел в утренний час пик 14 апреля. На обнародованной московским дептрансом записи с камеры видно, как пассажир спрыгивает на пути в самом начале платформы – именно там он устроил "засаду". Очевидцы утверждают, что он пытался толкать вагон поезда в обратную сторону, после чего его вынудили подняться на платформу, где силача уже дожидались стражи порядка.

Судя по сделанной другим пассажиром записи, мужчина был пьян и плохо понимал, что происходит. В движении поездов на Сокольнической ветке возник сбой, на станции "Преображенская площадь" скопилось множество людей.

В столичном дептрансе пообещали в судебном порядке взыскать с нарушителя компенсацию за срыв графика движения, нанесённый подвижному составу и инфраструктуре ущерб, а также средства, потраченные на реабилитацию машиниста.