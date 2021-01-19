В Москве из-за человека на рельсах нарушилось движение поездов

По предварительным данным, инцидент произошел вечером, 19 января, в 19:04 около платформы "Тимирязевская". Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЖД. Пассажир пытался залезть на платформу, но не успел. Он был травмирован приближающимся пригородным поездом.

На время оказания пострадавшему медицинской помощи пришлось задержать несколько пригородных поездов на Савеловском направлении. В этой связи сбился график движения и аэроэкспрессов в Шереметьево.

Примерно через два с половиной часа ситуация нормализовалась, график движения поездов был полностью восстановлен. О состоянии пострадавшего не сообщается.