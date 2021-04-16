Из-за человека на рельсах перекрыли участок московского метро

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена было остановлено вечером, 16 апреля. Департамент московского транспорта в своем Telegram-канале сообщил, что такие меры были приняты из-за пассажира, оказавшегося на рельсах.

Поезда московского метро были остановлены на участке от станции "Боровицкой" до "Нагорной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По сообщению Telegram-канала "Новости Москвы" на станции "Тульская" составы стояли в обоих направлениях. По некоторым данным, к станции подъехала пожарная машина.

Около 21:30 Департамент транспорта сообщил, что движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии было восстановлено. Информация о причинах остановки поездов пока не поступала.