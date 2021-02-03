В Москве по непонятным причинам на "фиолетовой" ветке остановили метро

Вечером, 3 февраля поезда столичного метро некоторое время не ходили на участке "Рязанский проспект" – "Выхино". Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу подземки.

По информации администрации метрополитена, движение поездов было временно приостановлено в связи с проверкой инфраструктуры.

"При малейшем подозрении проверяются все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", – сообщила пресс-служба столичного метро.

В связи с какими подозрениями составы были остановлены в этот раз, не уточняется. Подробностей инцидента не поступало.

Простой длился не долго. Около 22:30 Департамент московского транспорта сообщил, что движение восстановлено, поезда ходят в соответствии с графиком.