Стала известна возможная причина остановки поездов столичного метро

Составы на "фиолетовой" ветке московского метрополитена остановили из-за искрения на рельсах, сообщил Телеграм-канал "Москва.Новости".

Напомним, вечером, 3 февраля на участке "Рязанский проспект" – "Выхино" на некоторое время было остановлено движение поездов. Проблема была решена довольно оперативно, однако причины задержки не озвучивались. Пресс-служба метрополитена сообщала, что в тоннелях ведется проверка инфраструктуры.

По предварительной информации, причиной нештатной ситуации стало искрение на рельсах. С проблемой смог самостоятельно справиться машинист одного из поездов.