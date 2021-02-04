Фиолетовая линия московского метро остановлена для проверки

Из-за проверки инфраструктуры приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле". Пассажиров просят пользоваться общественным транспортом.

Как сообщалось. накануне веером один из машинистов заметил на этой линии искрение кабеля в тоннеле между станциями "Рязанский проспект" и "Выхино". Движение было временно приостановлено, напоминает ТАСС.

По данным источника в экстренных службах столицы, произошло короткое замыкание, которое было ликвидировано машинистом поезда.