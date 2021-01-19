Возмущенный петербуржец напал на врача в детской поликлинике

Врач детской поликлиники в Санкт-Петербурге пострадала от рук 33-летнего мужчины, который распылил в лицо несговорчивому педиатру газовый баллончик, сообщили в региональном управлении МВД.

Причиной произошедшего 18 января в детской поликлинике №73 на Караваевской улице конфликта, по неподтвержденной информации, стал отказ 58-летнего врача назначать ребенку иностранную, а не отечественную вакцину с целью профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Спор перерос в ругань, в итоге отец ребенка прямо в кабинете пустил в ход перцовый баллончик.

У пострадавшей диагностировали травмы головы и ожог глаза, нападавшего доставили в отделение, где на него составили протокол за мелкое хулиганство. Выльется ли он в уголовное дело, станет известно в ближайшее время.