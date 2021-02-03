Пермский учитель математики завел обучающий TikTok

В Пермском крае учитель Фроловской школы Наталья Вавилина завела математический TikTok. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выкладывать обучающие видео педагог начала во время перехода на дистанционное обучение. Блог основан на том, что в видеороликах сами дети показывают примеры и их решение. Дети снимают видео вместе с Натальей Вавилиной после уроков несколько раз в неделю. На профиль подписалось уже более сотни подписчиков, интересные обучающие видео пользуются популярностью.