Роскосмос предположил, отчего разбился Starship

Катастрофу прототипа нового корабля Starship компании SpaceX Илона Маска могла вызвать неисправность двигателя при повторном его включении, считает исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По словам Блошенко, на видео аварии Starship при посадке видно, что цвет реактивной струи окрасился в зеленый цвет. Этот цвет появляется в пламени при горении меди.

"По всей видимости, не сработал насос подачи горючего и в двигатель поступал только окислитель, – подчеркнул исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко в эфире телеканала "Россия 24". – Получилась такая большая кислородная горелка, которая просто сожгла медное сопло".

Блошенко подчеркнул, что у SpaceX до конца не получается сейчас решить вопрос с повторным зажиганием двигателя. В этом нет непреодолимых технических сложностей, это не является сверхзадачей. Со временем, уверен Блошенко, этот вопрос будет решен.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке напомнил, что предыдущий образец SN8, поднявшийся на 12-километровую высоту, тоже быстро двигался к Земле во время испытаний и взорвался при приземлении.

Также произошло и во втором испытательном пуске. Корабль прекрасно справился со стартом, но взорвался при отработке вертикальной посадки.

"Изначально нужно сориентировать изделие вертикально, после взлета оно разворачивается, потом опять вертикализируется и зажигаются двигатели. Видимо, в этот момент происходят внутрибаковые процессы с перераспределением топлива, и не всегда штатно работает система зажигания двигателя", – пояснил техническими сложности, с которыми столкнулись инженеры SpaceX при разработке корабля для полетов на Марс.

Второй прототип космического корабля Starship взорвался на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас при посадочных испытаниях. Весь испытательный полет занял 6 минут 29 секунд. SN9 с носовым обтекателем и стабилизаторами поднялся на 10-километровую высоту, но не смог успешно приземлиться, завалившись в бок и взорвавшись.