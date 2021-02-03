Зять проучил тещу поджогом ее дома

В Тверской области мужчина решил отомстить тёще и сжег её дом. Об этом сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью своей жены. Ссору он решил завершить поджогом. По информации Удомельского городского суда, мужчина взял пластиковую канистру с бензином, облил смесью ковёр и поджёг его. В результате жилой дом сгорел полностью.

Сейчас мужчина задержан. Материальный ущерб оценен в 200 тысяч рублей. Суд назначил ему два года лишения свободы условно. От более сурового заключения его спасло раскаяние и чистосердечное признание.