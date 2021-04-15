В Приморье мужчина поджег квартиру сожительницы, которая жила с четырехлетним ребенком

В Приморье в отношении 33-летнего жителя возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенных из хулиганских побуждений, путем поджога. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил бензином и поджег квартиру бывшей сожительницы, которая проживала с четырехлетним ребенком. Причиной преступления стала недавняя ссора с женщиной. Задержанный сотрудниками уголовного розыска дал признательные показания.

Житель Артема сказал, что знал, что в квартире в момент совершения преступления никого не было. В результате поджога никто не пострадал, ущерб составил 60 тысяч рублей.

Мужчина находится под подпиской о о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.