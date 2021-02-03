Российский Vogue сменил главного редактора

Новым главным редактором российской версии журнала о моде Vogue стала Ксения Соловьева. Об этом сообщили в журнальном издательства Condé Nast.

Соловьева заменит Машу Федорову, которая руководила журналом с 2018 года. Теперь уже экс-главный редактор на своей странице в Instagram написала, что устала и решила уйти из Vogue. "Довольно. Game over", — отметила Федорова.

Ксения Соловьева до этого была главным редактором издания Tatler. Отмечается, что под ее руководством журнал стал одним из самых читаемых и цитируемых.

В России Vogue издается с 1998 года. На обложках журнала появлялись ряд именитых моделей, в числе которых Кейт Мосс и Эмбер Валетта.