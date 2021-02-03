В Иркутске появится сквер памяти медиков, боровшихся с COVID-19

Сквер памяти медиков, боровшихся с коронавирусом, может появиться в Иркутске. С таким предложением обратился к жителям губернатор региона Игорь Кобзев, передает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Во время пандемии COVID-19 врачи проявляли необыкновенное мужество, самоотверженно трудились в чрезвычайно сложных условиях, круглосуточно оказывали помощь больным, отметил губернатор. В печальном списке медицинских работников Прибайкалья, скончавшихся от коронавирусной инфекции, 12 человек. Их память нужно увековечить. В будущем сквере Игорь Кобзев предложил установить памятные знаки с фамилиями погибших.

Как сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов, место для сквера уже есть – на улице Станиславского. Здесь появятся информационные стенды о подвиге медиков в борьбе с пандемией и рассказы о тех из них, кто стал жертвой вируса. Планируется провести работы по созданию сквера в этом году.