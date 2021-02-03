Пожарные сбили пожилую женщину в Петербурге. Видео

Пожарная машина, спешившая тушить загоревшуюся "ГАЗель", сбила на "зебре" пожилую женщину на юге Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в среду вечером на перекрестке проспектов Кузнецова и Ленина. На видео, снятом очевидцами, попал момент аварии: женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора и не успела увернуться от мчащейся пожарной машины со включенными сиреной и проблесковыми маячками.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Пострадавшую увезли на скорой, о ее состоянии информация не поступала.